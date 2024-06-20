Если вы до сих пор думаете, что эта война вас не коснётся, вы глубоко заблуждаетесь. Проснитесь.
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Если вы до сих пор думаете, что эта война вас не коснётся, вы глубоко заблуждаетесь. Проснитесь.