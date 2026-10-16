В Крыму продолжает действовать временный режим ограничения потребления электроэнергии. В пресс-службе предприятия «Крымэнерго» отметили, что отключения линий электропередачи и сетевого оборудования проводятся оперативно, в зависимости от обстановки в энергорайонах.