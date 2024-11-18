Эксперт Коротченко: С-400 и С-300В4 способны перехватывать ракеты ATACMS

Подобным функционалом обладают и комплексы «Бук-M3» Российские зенитные ракетные системы С-400 и С-300В4 могут перехватывать американские дальнобойные ракеты ATACMS, рассказал РИА Новости главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
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