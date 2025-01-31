Газовые хранилищах Украины заполнены лишь на 10%

В Киеве пожинают плоды своих мудрых решений относительно поставок российских энергоносителей. Опубликованы данные заполненности украинских газохранилищ и выясняется, что так мало топлива там не было… никогда.
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