WSJ: в США проверят диспетчеров, не отложивших рейсы при вылете вертолета Трампа

В США начали проверку после того, как авиадиспетчеры не выполнили требования безопасности и не приостановили коммерческие рейсы во время вылета из Белого дома вертолета с президентом страны Дональдом Трампом на борту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии