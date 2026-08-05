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WSJ: в США проверят диспетчеров, не отложивших рейсы при вылете вертолета Трампа

WSJ: в США проверят диспетчеров, не отложивших рейсы при вылете вертолета Трампа

В США начали проверку после того, как авиадиспетчеры не выполнили требования безопасности и не приостановили коммерческие рейсы во время вылета из Белого дома вертолета с президентом страны Дональдом Трампом на борту.

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