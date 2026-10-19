Чтобы снизить размер оплаты по квитанции за ЖКУ, из нее можно исключить некоторые услуги. О ненужных многим россиянам графах рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в интервью RT .
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