‼️🇷🇺🫡Кадры освобождения Анискино в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Анискино Харьковской области.
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‼️🇷🇺🫡Кадры освобождения Анискино в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Анискино Харьковской области.
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