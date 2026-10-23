Ключевым шагом является обращение в полицию — именно правоохранители вправе официально запрашивать видео у владельцев камер Чтобы получить доступ к записям с камер видеонаблюдения в подъезде многоквартирного дома, необходимо обратиться в полицию, имея на это веские основания, сообщил ТАСС депутат Госдумы от ЛДПР, руководитель комиссии по защите жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.