Ключевым шагом является обращение в полицию — именно правоохранители вправе официально запрашивать видео у владельцев камер Чтобы получить доступ к записям с камер видеонаблюдения в подъезде многоквартирного дома, необходимо обратиться в полицию, имея на это веские основания, сообщил ТАСС депутат Госдумы от ЛДПР, руководитель комиссии по защите жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Украинская полици...
- В ВОЗ обсуждают п...
- Врач рассказала, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым