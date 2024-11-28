Учителям и работникам «скорой» предложат оказывать бесплатную юридическую помощь

Учителям и работникам «скорой» предлагают оказывать бесплатную юридическую помощь. Как выяснили «Известия», такой законопроект 29 ноября будет внесен в Госдуму первым зампредом комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Федотом Тумусовым и главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.