Учителям и работникам «скорой» предложат оказывать бесплатную юридическую помощь

Учителям и работникам «скорой» предлагают оказывать бесплатную юридическую помощь. Как выяснили «Известия», такой законопроект 29 ноября будет внесен в Госдуму первым зампредом комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Федотом Тумусовым и главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии