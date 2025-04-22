Приморская сцена Мариинского театра впервые приедет с гастролями в Красноярск

С 28 мая по 8 июня 2025 года состоятся «Большие гастроли» Приморской сцены Мариинского театра в Красноярске, организованные ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.
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