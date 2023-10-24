Приморец вошел в число победителей окружного финала пятого конкурса «Лидеры России»

Во Владивостоке завершился окружной финал пятого конкурса «Лидеры России» , сообщает PRIMPRESS. 11 управленцев из девяти регионов ДФО, одержавших в нем победу, смогут участвовать в юбилейном суперфинале .
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