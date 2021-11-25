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ТОТО. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ сезон 21/22. Шестнадцатый тур! Второй круг пошел!

ТОТО. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ сезон 21/22. Шестнадцатый тур! Второй круг пошел!

Знакомим с расписанием матчей 16-го тура ⚡️ Сергей Карасёв – главный арбитр матча #ЦСКАЗенит и другие назначения судей 16-го тура Российская Премьер-Лига перевалила за свой экватор, и в ближайшие выходные нас ждёт очередной тур.

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