В России отреагировали на новую стратегию гарантий безопасности для Киева от США

США разрабатывают новую стратегию гарантий безопасности для Украины из-за неудавшегося контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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