Военное обозрение

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На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23

На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23

В американском штате Мичиган около аэропорта Уиллоу проходило авиационного шоу под названием «Гром над Мичиганом» (Thunder Over Michigan), с участием нескольких самолётов, в том числе многоцелевого истребителя Миг-23 советского образца.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
А кто управлял самолётом? Наверняка американец. Вот уж точно сказано: не в свои сани (не в свой самолёт) не садись!
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13 час.

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