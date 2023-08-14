На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23

В американском штате Мичиган около аэропорта Уиллоу проходило авиационного шоу под названием «Гром над Мичиганом» (Thunder Over Michigan), с участием нескольких самолётов, в том числе многоцелевого истребителя Миг-23 советского образца.
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