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Вас снимают, оплатите. Водители в Алтайском крае нарушили ПДД почти на 800 млн рублей

Вас снимают, оплатите. Водители в Алтайском крае нарушили ПДД почти на 800 млн рублей

До конца 2023 года в Алтайском крае установят 41 комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД Более 1,1 миллиона нарушений правил дорожного движения выявили на дорогах Алтайского края за девять месяцев с помощью комплексов фотовидеофиксации (КФВФ).

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