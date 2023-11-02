Вас снимают, оплатите. Водители в Алтайском крае нарушили ПДД почти на 800 млн рублей

До конца 2023 года в Алтайском крае установят 41 комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД Более 1,1 миллиона нарушений правил дорожного движения выявили на дорогах Алтайского края за девять месяцев с помощью комплексов фотовидеофиксации (КФВФ).