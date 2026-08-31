Ученые разработали гель для восстановления нейронов при болезни Альцгеймера

Современная медицина достигла значительных успехов в лечении многих заболеваний, однако нейродегенеративные болезни, включая болезнь Альцгеймера, остаются без эффективного лекарства, способного полностью восстановить утраченные функции мозга.
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