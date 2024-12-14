Стало известно, сколько готовился план наступления оппозиции Сирии

Наступление оппозиции в Сирии, которое привело к смене власти в стране, планировали больше года. Об этом заявил The Guardian глава вооруженного крыла группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» Абу Хасан аль-Хамуи.
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