Атака дронов на Москву. 18.08.2023

galina andreeva какое то странное истечение обстоятельств все попадают и все в не жилое ...это как понять? (повреждено нежилое здание в районе Краснопресненской набережной).Это значит дроны далеко не с Украины?

Caltar Пока не будет в их города ничего прилетать,то так всё и продолжится! Надо,чтоб каждый укроповский ушлёпок знал,что и к нему домой,к его родне может прилететь и хоронить потом не че будет,нет там "наши",разве,что у тех,которые про это постоянно говорят!