В районе Краснопресненской набережной ночью упал вражеский беспилотник (видимо снова пытались в одну из башен Москва-Сити попасть).
Атака дронов на Москву. 18.08.2023
Комментарии
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galina andreeva
какое то странное истечение обстоятельств все попадают и все в не жилое ...это как понять? (повреждено нежилое здание в районе Краснопресненской набережной).Это значит дроны далеко не с Украины?
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8 час.
Caltar
Пока не будет в их города ничего прилетать,то так всё и продолжится! Надо,чтоб каждый укроповский ушлёпок знал,что и к нему домой,к его родне может прилететь и хоронить потом не че будет,нет там "наши",разве,что у тех,которые про это постоянно говорят!
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7 час.
Владимир Рыков
Тут Соловьёв продолжает настаивать на применении тактического ядерного оружия и его не заботит судьба жителей Москвы и других регионов, потому-что завтра эти дроны прилетят с, так называемыми, "грязными бомбами" и будем не стёкла в окнах менять, а выселять целые районы из заражённых территорий.
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7 час.
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