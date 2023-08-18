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Атака дронов на Москву. 18.08.2023

Атака дронов на Москву. 18.08.2023

В районе Краснопресненской набережной ночью упал вражеский беспилотник (видимо снова пытались в одну из башен Москва-Сити попасть).

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Комментарии
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galina andreeva
какое то странное истечение обстоятельств все попадают и все в не жилое ...это как понять? (повреждено нежилое здание в районе Краснопресненской набережной).Это значит дроны далеко не с Украины?
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8 час.
Caltar
Пока не будет в их города ничего прилетать,то так всё и продолжится! Надо,чтоб каждый укроповский ушлёпок знал,что и к нему домой,к его родне может прилететь и хоронить потом не че будет,нет там &quot;наши&quot;,разве,что у тех,которые про это постоянно говорят!
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7 час.
Владимир Рыков
Тут Соловьёв продолжает настаивать на применении тактического ядерного оружия и его не заботит судьба жителей Москвы и других регионов, потому-что завтра эти дроны прилетят с, так называемыми, &quot;грязными бомбами&quot; и будем не стёкла в окнах менять, а выселять целые районы из заражённых территорий.
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7 час.

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