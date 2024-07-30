Работников предпринимателей в Татарстане бесплатно учат работе на маркетплейсах

Центр «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономики Татарстана продолжает прием заявок на бесплатную услугу «Повышение квалификации по работе на маркетплейсах», реализуемую в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
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