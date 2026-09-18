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Пронедра

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Обзор рынка металлов на 18 сентября

Обзор рынка металлов на 18 сентября Неделя стала периодом восстановления для большинства металлов после коррекции предыдущей недели.

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