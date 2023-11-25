Сможет ли искусственный интеллект заменить нас и стоит ли ожидать от него апокалипсиса

В интервью для Life управляющий директор Центра регулирования искусственного интеллекта ПАО «Сбербанк» и председатель комиссии по этике в сфере искусственного интеллекта, Андрей Незнамов, поделился своим мнением о будущем человечества в контексте развития искусственного интеллекта (ИИ).