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FiNE NEWS

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Немец на VW ID. Buzz объехал 92 страны и показал, на что реально способен серийный электромобиль

Представьте: вы садитесь в обычный электрический фургончик и решаете не просто прокатиться по Европе, а махнуть через 92 страны, шесть континентов и почти 100 тысяч километров.

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