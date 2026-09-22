Трамп почти в три раза превысил лимит на время выступления на ГА ООН

Выступление президента США Дональда Трампа на дискуссиях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке почти в три раза превысило временной лимит.
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