ВСУ утром 25 мая обстреляли курское село Коровяковка

ВСУ утром 25 мая обстреляли село Коровяковка в Курской области. В результате никто не пострадал, но в нескольких населенных пунктах пропал свет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.
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