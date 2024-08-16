Около 900 туляков воспользовались сервисом "Медицинское такси"

В Тульской области порядка 900 местных жителей воспользовались сервисом "Медицинское такси", который занимается доставкой пациентов на плановую госпитализацию в онкологический диспансер и обратно после лечения.
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