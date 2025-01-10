В Новом Уренгое пожарные перекрыли дорогу из-за загоревшегося гаража

На улице Железнодорожной в Новом Уренгое утром в пятницу, 10 января, вспыхнул гараж. Пожарные были вынуждены перекрыть дорогу, сообщил городской департамент общественной безопасности и гражданской защиты.
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