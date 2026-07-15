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Зачем израильские селекционеры вывели голую курицу

Зачем израильские селекционеры вывели голую курицу

Кто из нас не мечтал о курице с четырьмя ногами, которая даст вдвое больше окорочков. К сожалению, или к счастью, такой мутант пока не появился, но ученые регулярно представляют не менее интересные разработки.

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