Зачем израильские селекционеры вывели голую курицу

Кто из нас не мечтал о курице с четырьмя ногами, которая даст вдвое больше окорочков. К сожалению, или к счастью, такой мутант пока не появился, но ученые регулярно представляют не менее интересные разработки.
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