В Иванове в канун праздника Весны сотрудники УМВД региона поздравили воспитанниц детского дома «Родничок»

В канун 8 Марта сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Ивановской области посетили детский дом «Родничок», чтобы поздравить воспитывающихся в учреждении девочек и педагогический коллектив с весенним праздником.