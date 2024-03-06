В Иванове в канун праздника Весны сотрудники УМВД региона поздравили воспитанниц детского дома «Родничок»

В канун 8 Марта сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Ивановской области посетили детский дом «Родничок», чтобы поздравить воспитывающихся в учреждении девочек и педагогический коллектив с весенним праздником.
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