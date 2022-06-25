Малина по 9 800 рублей за килограмм! На эти деньги можно купить билет на самолёт и улететь к пальмам. А как у вас?

Не смотря на монументальное укрепление рубля, утверждения безгрешного Росстата о наступлении абсолютной дешевизны и прихода долгожданного летнего сезона, цены на фрукты бьют все рекорды и одновременно лупят по кошелькам ошеломлённых россиян.