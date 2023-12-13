Рецидивист и нацист: что известно о задержанном за попытку теракта в Новосибирске

26-летний мужчина уже отсидел четыре года за хранение взрывчатки.Cтало известно, что мужчина, пытавшийся совершить теракт в военкомате на улице Дмитрия Шамшурина в Новосибирске, уже был судим за аналогичные преступления.
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