Лут поручила рассчитать размер аграрного ущерба из-за миграции сайгаков

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут поручила провести оценку ущерба, нанесённого сельхозпроизводителям в связи с массовым перемещением сайгаков на российскую территорию, а также рассмотреть возможность расширения агрострахования для компенсации пострадавшим регионам.
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