Лут поручила рассчитать размер аграрного ущерба из-за миграции сайгаков

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут поручила провести оценку ущерба, нанесённого сельхозпроизводителям в связи с массовым перемещением сайгаков на российскую территорию, а также рассмотреть возможность расширения агрострахования для компенсации пострадавшим регионам.