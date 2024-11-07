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Пыленков о 4:3 с «Витязем»: «Динамо» играло агрессивно с первых минут. но в концовке немного сбавили темп, поэтому пропустили голы» 

— Активно начали. Забили быстрые голы. Как дальше сохранить этот тонус? — Сложно сказать. Мы вышли заряженными на победу.

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