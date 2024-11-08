Билеты на ж/д поезда в России резко подорожают на 11,6% уже с 1 декабря. 🤑🤑🤑 Цены станут дороже как на плацкартные вагоны, так и на купе, СВ и вагоны класса люкс.
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Билеты на ж/д поезда в России резко подорожают на 11,6% уже с 1 декабря. 🤑🤑🤑 Цены станут дороже как на плацкартные вагоны, так и на купе, СВ и вагоны класса люкс.