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Евро-2020. День тринадцатый. Кто подарит Украине путёвку в плей-офф?

Евро-2020. День тринадцатый. Кто подарит Украине путёвку в плей-офф?

Валидольный вечер нашим южным соседям обеспечен. Счастье призрачно, но возможно. Главный итог двенадцатого игрового дня заключается в том, что сборная Украины лишилась самого очевидного шанса оказаться в плей-офф Евро-2020.

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Лена Мисько
🔥 Сегодня – последний день группового этапа. Мы узнаем всех участников плей-офф. А еще увидим испанцев и развязку в квартете смерти. Все покажет matchpremier.ru
Лена Мисько
В группе D все запутано, и есть множество раскладов, при которых та или иная команда может остаться без плей-офф. Кроме Франции, которая точно пройдет в 1/8 финала. Французы займут первое место в квартете, если обыграют португальцев и отомстят за финал Евро-2016. Роналду и его партнерам достаточно не проиграть, чтобы пройти дальше, а поражение может быть фатальным. 23 ИЮНЯ, 22:00, ЕВРО-2020, ПОРТУГАЛИЯ — ФРАНЦИЯ, 3.85 — 2.21
Лена Мисько
буду болеть за победу Франции!
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: СЛОВАКИЯ - ИСПАНИЯ Арбитр Бьёрн Кайперс (Голландия) Ассистенты Сандер ван Рукел, Эрвин Зайнстра (оба – Голландия) Резервный Стефани Фраппар (Франция) Видеоарбитр Пол ван Букел (Голландия) Видеоассистент 1 Кевин Блом (Голландия) Видеоассистент 2 Кристиан Гиттельманн (Германия) Видеоассистент 3 Бастиан Данкерт (Германия) Инспектор УЕФА Франк Де Блекере (Бельгия)
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: ШВЕЦИЯ - ПОЛЬША Арбитр Майкл Оливер (Англия) Ассистенты Стюарт Берт, Саймон Питер Беннетт (оба – Англия) Резервный Энтони Тэйлор (Англия) Видеоарбитр Кристофер Кавана (Англия) Видеоассистент 1 Кристиан Дингерт (Германия) Видеоассистент 2 Ли Беттс (Англия) Видеоассистент 3 Стюарт Аттуэлл (Англия) Инспектор УЕФА Мехмет Мурат Ильгаз (Турция)
Лена Мисько
В группе E, матчи которой начнутся в 19:00, все тоже очень запутано: Швеция — Польша Словакия — Испания
Лена Мисько
за Швецию и Испанию
Лена Мисько
Великолепная статистика шведов, 1 гол и 1 место. Браво
Лена Мисько
Выездные заметки, [23.06.21 17:16] **** Я хочу обратно в прохладную Скандинавию. Слышал, что в Москве тоже жара, но там хотя бы пускают (пока) в кафе/рестораны и прочие закрытые помещения под кондиционер. Здесь же, несмотря на +36 в тени (это какой-то Афганистан по ощущениям), зайти внутри и хоть чуть-чуть охладиться позволяется лишь вакцинированным гражданам. Всем остальным сидеть можно исключительно на улице. Сидеть, потеть и охеревать от происходящего. После Дании и Швеции не очень приятно вновь заставлять себя носить маски и следовать разнообразным ограничениям. К хорошему привыкаешь крайне быстро. Но ничего, опустились с небес на Венгрию и приспосабливаемся к реалиям. Сегодня в Будапеште встретятся сборные Португалии и Франции, а предвкушение крутого футбола нивелирует почти любой дискомфорт и согревает изнутри похлеще ядовитого венгерского солнца. Французов на улицах города пока больше, но встречаются и гости из самой западной страны континентальной Европы. На «Ференц Пушкаш» пускают 100% зрителей, так что футбольному празднику быть!
Лена Мисько
в Москве жуть ( я очень люблю лето, но +25/27... а сейчас под 40 ... хочу ветер и ливень )))
Лена Мисько
только я порадовалась за Швецию, как Польша сравняла
Лена Мисько
′ Левандовски - дубль молодец)))
Лена Мисько
и все-таки Швеция 3:2 Польша до свидания?
Лена Мисько
и домой Польшу отправляет... ни кто-то, а КЛАССОН! 3:2!
Лена Мисько
правда я опять лопухнулась, Польшу на второе место ставила... очень уж Левандовски хорош
Лена Мисько
ну и Испанию прорвало))) 0:5 правда два автогола * 30′ Дубравка автогол 45+3′ Лапорт Жерар Морено 56′ Сарабия Альба 67′ Ферран Торрес Сарабия 71′ Куцка автогол
Лена Мисько
так... Швеция - 7 Испания - 5 Словакия - 3
Лена Мисько
Украина в плей-офф Евро! Благодаря испанским 5:0 и победе шведов второй раз сыграют в 1/8 финала большого турнира
Лена Мисько
Идеальные обстоятельства. Развязка группы B порадовала не только испанцев со шведами, но и Украину – для нее все сложилось идеально. Шведы обыграли Польшу (3:2, там был самый быстрый гол этого Евро), испанцы вынесли Словакию (5:0, все началось с нелепейшего волейбольного автогола вратаря) – в итоге на третье место опустилась Словакия. Украина и Словакия набрали по три очка, но на проходной строчке именно украинцы за счет лучшей разницы мячей: команда Андрея Шевченко финишировала с –1, словаки с –5. Выходит, ключевой оказалась разница в поражениях от фаворитов: украинцы забили Нидерландам два, Словакия улетела разгромно.
Лена Мисько
Для Украины этот первый выход в плей-офф на Евро и второй на крупных турнирах вообще.
Лена Мисько
Чтобы финализировать сетку плей-офф, осталось дождаться развязки в группе смерти. Там после двух туров напрямую выходят Франция и Германия, а Португалия попадает с третьей строчки. Изменить расклад может только очень крупное поражение португальцев. Сейчас у них три очка при разнице +1, а у Финляндии столько же – но при –2. Если французы уведут португальский баланс в глубокий минус, действующий чемпион Европы выпадет из четверки. Финнам остается надеяться только на победу Франции в четыре мяча.
Лена Мисько
Вперед Франция... даешь разгром Португальской сборной)))
Лена Мисько
Хорватия - Испания, вероятно
Лена Мисько
Швеция - Украина (вероятно)
Лена Мисько
Нидерланды - Чехия
Лена Мисько
а вот если! Португалия останется, то биться ей с Бельгией класс!
Лена Мисько
бедные португеи, 3 разгрома )))
Лена Мисько
Англия - Германия или Англия - Франция - огонь
Лена Мисько
Словаки отняли у Черчесова звание самой пропускающей команды...
Лена Мисько
Шведы молодцы, конечно. Группа то неприятная была
Лена Мисько
Хорватия - Испания Швеция - Украина
Лена Мисько
Отличные пары
Лена Мисько
Шведы пройдут хохлов, конечно
Лена Мисько
Но хохлы везучие все равно... Чуть ли не лучший вариант получили с такими то результатами
Лена Мисько
а хорватам не позавидуешь... их ждет участь словаков)
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: ГЕРМАНИЯ - ВЕНГРИЯ Арбитр Сергей Карасев (Россия) Ассистенты Игорь Демешко, Максим Гаврилин (оба – Россия) Резервный Данни Маккели (Голландия) Видеоарбитр Массимилиано Иррати (Италия) Видеоассистент 1 Марко Ди Белло (Италия) Видеоассистент 2 Филиппо Мели (Италия) Видеоассистент 3 Паоло Валери (Италия) Инспектор УЕФА Кирос Вассарас (Греция)
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: ПОРТУГАЛИЯ - ФРАНЦИЯ Арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания) Ассистенты Пау Себриан Девис, Роберто Диас Перес дель Паломар (оба – Испания) Резервный Овидиу Хацеган (Румыния) Видеоарбитр Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес (Испания) Видеоассистент 1 Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания) Видеоассистент 2 Иньиго Приэто Лопес де Сераин (Испания) Видеоассистент 3 Хуан Мартинес Мунуэра (Испания) Инспектор УЕФА Никола Риццоли (Италия)
Лена Мисько
отличное начало! Венгрия - дави))) 11′ Салаи 0:1
Лена Мисько
Салаи с издевательской легкостью прошмыгнул между Хуммельсом и Гинтером и пробил головой в падении! Точно в нижний угол! Идеальная игра нападающего!
Лена Мисько
Венгрия вышла вперёд и прямо сейчас таблица группы F в онлайне выглядит так - немцы мимо плей-офф!
Лена Мисько
и плевать на прогнозы... пусть так и остается!
Лена Мисько
да что же будешь делать((( Мбаппе не реализовал 1 на 1
Лена Мисько
ну нет((( мне так не нравится
Лена Мисько
пенальти
Лена Мисько
Роналду у мяча. .. 1:0.
Лена Мисько
Текущая таблица F: Португеи 6 Франция 4 Венгрия 4 Германия 3
Лена Мисько
И карточка Льорису. Лет 10 назад такой пенальти ни за что бы не поставили. Ужасный век – ужасные сердца.
Лена Мисько
меняются расклады в 1/8: Португалия - Швейцария Англия - Франция Бельгия - Венгрия
Лена Мисько
а как все произошло... Подача в штрафную, Льорис летит с кулаком наперевес и, кажется, не попадает по мячу, а кулаком в челюсть Данило но! кулаком он по мячу попал, а вот Данило прилетело локтем... и тому было очень больно
Лена Мисько
Криштиану забил уже четыре мяча. Больше всех на Евро. Но кто-нибудь назовет его в числе звёзд турнира. Уникальный игрок. Максимальная эффективность при минимальных вложениях
Лена Мисько
А в Мюнхене, тем временем, ливень. Хорошо им там, на этом Евро!
Лена Мисько
очень сомнительный пенальти
Лена Мисько
Ну, давайте опять слушать советы из бункера. Пас Погба, Семеду блокирует Мбаппе. Та же история – ну а что тут делать защитнику? Дивный новый мир.
Лена Мисько
я бы отменила
Лена Мисько
45+2′ Бензема пенальти 1:1
Лена Мисько
Академический обмен с точки.
Лена Мисько
Мбаппе еще раз красиво заныривает в штрафную – но в этот раз это было касание партнера.
Лена Мисько
Перерыв, 1:1. Группа в полном тумане.
Лена Мисько
про Германия - Венгрия... особо и говорить нечего Такого движения как в прошлых двух играх в сборной Германии, нет и близко. Венгры вообще ничего не показывают, кроме характера... но немцы - еще меньше, чем ничего... сегодня Плюшевая команда. Играть могут, но только когда идет А если нет, то могут и Венгрии проиграть, и Испании 6:0 влететь. Всё это не просто так
Лена Мисько
Нельзя так играть, имея Гнабри и Сане
Лена Мисько
нужна победа Франции и Венгров, тогда португеи поедут домой, у немцев приоритет перед португальцами по личке
Лена Мисько
Свежего воздуха не сыскать, как и 4G
Лена Мисько
вот и 1:2 47′ Бензема вперед Франция!
Лена Мисько
Бензема выскочил на грани офсайда и развел мяч в максимально далекую для Патрисиу точку – от штанги в дальний угол.
Лена Мисько
расклады: Фра 7 Венг 4 Гер 3 Порт 3
Лена Мисько
Бельгия - Германия Франция - Швейцария Англия - Венгрия
Лена Мисько
твою ж.... еще один пенальти и снова Роналду 2:2
Лена Мисько
Веселье продолжается. Роналду от линии поля возвращал мяч в штрафную, а попал в руку Кунде.
Лена Мисько
Крестовина у венгров
Лена Мисько
Передвижения команд в этой группе все больше напоминают игру с лишним стулом. Впрочем, еще веселее было бы, если б речь шла про количество голов и проход с 3-го места.
Лена Мисько
сравняли немцы
Лена Мисько
66′ Хавертц Гулачи просто облажался сейчас! Он толком не попал кулаком по мячу после заброса со стандарта, назначенного далеко-далеко в глубине поля. Хуммельс перенаправил в створ после промаха вратаря. А Хавертц забил головой в пустые с полуметра! 1:1 на табло теперь!
Лена Мисько
и тут же венгры выходят вперед!
Лена Мисько
Нойер в стиле Реброва
Лена Мисько
68′ Шефер Венгрия снова впереди! Чудовищный провал в центре немецкой обороны! Проворный Шафер выбежал на свиданку с Нойером и головой пробил по скакавшему мячу, проткнув мимо вратаря! 2:1 в пользу жителей берегов Дуная!
Лена Мисько
А Франция летит в атаку выручать немцев! Безумный удар Погба из-за штрафной Руй Патрисиу смахнул в крестовину! И тут же – вскочив – голкипер отбивает удар Гризманна.
Лена Мисько
давай... дави эту пенальтисборную... с игры нифига не могут
Лена Мисько
а как ревет стадион в Будапеште... когда венгры забивают))) Футболисты на этом поле чувствуют себя чуть заброшенными.
Лена Мисько
Игра по-настоящему расцветает во французских атаках в этом тайме. Кунде пробежал свою бровку и опасно подал в центр вратарской. Вдохновенный Патрисиу и здесь играет первым.
Лена Мисько
Руй Патрисиу должен играть в топ-клубе
Лена Мисько
вот вратарь у португеев - классный, спасает
Лена Мисько
немцы сравняли а я что-то за венгров переживаю
Лена Мисько
84′ Горетцка Горетцка увидел перед собой свободный коридор в штрафной и вложил в удар всю возможную силу! Мяч максимально растянул сетку, но она выдержала! 2:2 на табло теперь! Это невероятно важный гол для сборной Германии!
Лена Мисько
Будапешт вновь безмолвствует.
Лена Мисько
Это, помимо прочего, дает нам пару Англия – Германия в 1/8.
Лена Мисько
18 голов в 4 матчах. В футболе так не принято, парни😳😳😳
Лена Мисько
А Роналду на пеналях и до 200 голов за сборную дойдет🙈🙈🙈
Лена Мисько
Пока финны и словаки мимо плей-офф из третьих мест.
Лена Мисько
Португалия – Франция: оба пенальти Матеу Лаоса привели бы к скандалам в РПЛ На 27-й и 45-й минутах матча 3-го тура чемпионата Европы-2020 Португалия – Франция арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос назначил 11-метровые удары, вызвав бурные споры у игроков и тренеров. В первом случае решение судьи можно поддержать. Хотя французский вратарь Юго Ллорис попытался выбить мяч и коснулся его, он при этом нанес сильный удар рукой Данилу Перейре, едва не травмировав соперника. Второй пенальти из числа тех, что называют «легковесными» и «левыми». Кильян Мбаппе ворвался в штрафную площадь, Нелсон Семеду дотронулся до него рукой – француз тут же упал. Несмотря на протесты, испанский рефери указал на 11-метровую отметку. А видеоассистенты, проведя проверку, в его действия не вмешались. В чемпионате России за такой пенальти досталось бы и судье, и ВАР. https://www.sport-express.ru/football/euro/news/portugaliya-franciya-oba-penalti-mateu-laosa-priveli-by-k-skandalam-v-rpl-1804335/
Лена Мисько
который уже (12-й?) удар французов по воротам, вновь Гризманн, вновь из-за штрафной, в этот раз не в створ.
Лена Мисько
Венгры- герои... Считаю, что в порядке исключения их надо с 4 места в плэй-офф выпускать
Лена Мисько
Финальный свисток! Сборная Венгрии была очень близка к сенсационной победе над немцами в Мюнхене, но в итоге завершила выступления на Евро! Счет 2:2 устроит только команду Германии.
Лена Мисько
2:2 в Мюнхене. Чуть было не случилась маленькая месть за «бернское чудо» 54-го.
Лена Мисько
Венгрия – потрясающая. 85 минут не уступали Португалии. Сыграли вничью с Францией. 71 минуту обыгрывали Германию. И вылетели. Петер Гулачи Лоик Него Эндре Ботка Вилли Орбан Аттила Салаи Оттило Фиоло Герге Ловренчич Кевин Варга Давид Сигер Андрас Шафер Адам Надь Ласло Кляйнхайслер Саболч Шён Тамаш Чери Роланд Варга Неманья Николич Адам Салаи Роланд Шаллаи Марко Росси Красавцы. Спасибо большое
Лена Мисько
Сборные Португалии и Франции сыграли вничью в Будапеште (2:2), а венгры почти сотворили сенсацию в Мюнхене, но сборная Германии сумела спастись в концовке встречи (2:2) и идет дальше. 🔥 Но какая же крутая сборная Венгрии: все три матча на чемпионате Европы команды провела выше всяких похвал. И все соперники реально были 🔝 Групповой этап чемпионата Европы завершен.
Лена Мисько
Португалия как Россия, играет в закинь на дзюбу, в роли дзюбы Роналду лучше бы Венгрия прошла
Лена Мисько
таблица
Лена Мисько
А вот и сетка плей-офф! 🔥 Будет очень жарко!
Ruslan Zakirov
То Исландия, то Ирландия, теперь Венгрия. И только люди, представляющие Россию, исключительны своей постоянностью к забиванию на игру.
Сергей Микульский
Так играть некому. Если Головин тормоз, то про остальных и говорить нечего. Да ещё и тренер баран.

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