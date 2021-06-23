Евро-2020. День тринадцатый. Кто подарит Украине путёвку в плей-офф?

Валидольный вечер нашим южным соседям обеспечен. Счастье призрачно, но возможно. Главный итог двенадцатого игрового дня заключается в том, что сборная Украины лишилась самого очевидного шанса оказаться в плей-офф Евро-2020.
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