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Вечерний Новосибирск

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Успехи новосибирских подразделений на СВО мотивируют земляков служить по контракту

Успехи новосибирских подразделений на СВО мотивируют земляков служить по контракту

В регионе оказывают всестороннюю поддержку желающим заключить контракт, предусмотрены многочисленные социальные гарантии для тех, кто отправляется по контракту выполнять задачи специальной военной операции, а также членам их семей.

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