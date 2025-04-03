Успехи новосибирских подразделений на СВО мотивируют земляков служить по контракту

В регионе оказывают всестороннюю поддержку желающим заключить контракт, предусмотрены многочисленные социальные гарантии для тех, кто отправляется по контракту выполнять задачи специальной военной операции, а также членам их семей.
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