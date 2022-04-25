Цены на авиабилеты во Франции стремительно выросли

Во Франции цены на авиаперелеты стремительно взлетели. Пассажиры не скрывают своего недовольства, отмечая, что если раньше можно было купить билет за €500, то сегодня его стоимость выше 900 и даже €1000, сообщил 23 апреля телеканал France 3.