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Цены на авиабилеты во Франции стремительно выросли

Цены на авиабилеты во Франции стремительно выросли

Во Франции цены на авиаперелеты стремительно взлетели. Пассажиры не скрывают своего недовольства, отмечая, что если раньше можно было купить билет за €500, то сегодня его стоимость выше 900 и даже €1000, сообщил 23 апреля телеканал France 3.

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