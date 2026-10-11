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Неблагодарный Зеленский работает сверхурочно, сделав ставку на демократов

Неблагодарный Зеленский работает сверхурочно, сделав ставку на демократов

Владимир Зеленский отказался останавливать удары по российским НПЗ, как того требует президент США Дональд Трамп.

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