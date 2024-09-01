Почему у детей со временем меняется цвет глаз и отличается ли ДНК близнецов: рубрика интересных фактов

Есть ли различия между античными и современными людьми? Принципиальных нет. Изучение античных захоронений показывает, что анатомическое разнообразие древних греков и римлян вписывается в современные нормы.
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