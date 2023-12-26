Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Александр Григоров
    Да никто их не вырежет...опять мозолить глаза будут а извинениям их.....грош ценаЖду высоких рейти...
  • Леонид Ла Рошель
    Лишь бы хватило решительности убрать этих мудотрясов с экранов ТВ, ато начнётся, как обычно - ай, праститя-извинитя, ...Жду высоких рейти...
  • Александр Седой
    Без фильтров патамушта.Железный занавес?...

«Чтобы не было хуже»: В Киеве появились те, кто открыто заявляет, что пора признать победу Путина

«Чтобы не было хуже»: В Киеве появились те, кто открыто заявляет, что пора признать победу Путина

Фото: REUTERS В Киеве есть те, кто считает, что пора признать победу президента России Владимира Путина в конфликте, чтобы избежать худшего сценария для Украины, об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев на канале Politeka.

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Комментарии
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Леонид Руси
А кто компенсирует нам затраты и потери от Жидо-бандеровской агрессии?
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