В Новокузнецке на Троицу запустят дополнительные автобусы до кладбищ

Дополнительные автобусы до кладбищ будут работать 23 июня в Новокузнецке.На Троицу в Новокузнецке организуют дополнительные автобусы до кладбищ – об этом сообщили в Управлении по транспорту и связи городской администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии