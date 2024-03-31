Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Семь дней молчали, а потом прорвало": Захарова не выдержала лицемерия Макаревича* и Пугачёвой

"Семь дней молчали, а потом прорвало": Захарова не выдержала лицемерия Макаревича* и Пугачёвой

Пошлейшее занятие. Макаревич* вслед за Пугачёвой осудил жителей России за посты о "Крокусе" Андрей Макаревич* прервал молчание по поводу трагедии в "Крокус Сити Холле", заверив, что безусловно жалеет жертв теракта.

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Комментарии
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А
Александр
макагоныч и пугачкова омерзительны!!! и воняют дерьмом как только рот открывают!!!
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14 час.
ШКИПЕР
Забыть и не вспоминать этих уродов !
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14 час.

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