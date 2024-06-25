"Метриум": спрос россиян на жилье бизнес-класса вырос на 30% за пять лет

За последние пять лет новостройки бизнес-класса "старой" Москвы подорожали на 86,4%. При этом спрос россиян на квартиры и апартаменты бизнес-класса вырос на 30% по сравнению с показателями 2019 года, говорится в исследовании компаний "Метриум" и Stone (есть у "Газеты.