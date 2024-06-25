Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 319 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    И зря. А пучеглазый там не отдыхает.Песков: никаких р...
  • Василиса Иванова
    Персональной ответственности нет - АНАРХИЯ!!!Baza: мигранты по...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, кругом одни дебилы и скоты.В Забайкальском к...

"Метриум": спрос россиян на жилье бизнес-класса вырос на 30% за пять лет

"Метриум": спрос россиян на жилье бизнес-класса вырос на 30% за пять лет

За последние пять лет новостройки бизнес-класса "старой" Москвы подорожали на 86,4%. При этом спрос россиян на квартиры и апартаменты бизнес-класса вырос на 30% по сравнению с показателями 2019 года, говорится в исследовании компаний "Метриум" и Stone (есть у "Газеты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх