Цены на газ заставили Польшу и литву скупать древесное топливо в Беларуси

По данным Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ)Вильнюс и Варшава начали закупать древесные пеллеты (экологически чистое топливо) в Беларуси из-за высоких цен на газ Как отметили в организации, древесное топливо реализуется на их площадке с весны прошлого года.