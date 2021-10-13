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Цены на газ заставили Польшу и литву скупать древесное топливо в Беларуси

Цены на газ заставили Польшу и литву скупать древесное топливо в Беларуси

По данным Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ)Вильнюс и Варшава начали закупать древесные пеллеты (экологически чистое топливо) в Беларуси из-за высоких цен на газ Как отметили в организации, древесное топливо реализуется на их площадке с весны прошлого года.

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