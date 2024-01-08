Операция «Перехват» была объявлена в Новосибирске 7 января

Неся службу на территории Кировского района, экипаж ДПС в составе старшего инспектора Александра Карманова и инспектора Дениса Беляева, получил информацию о проведении плана «Перехват» для розыска угнанного автомобиля.
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