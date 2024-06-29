Иван Грачев: «России нужен Индийский океан, взамен индусы получат доступ к нашим базам в Арктике»

Сегодня 786 прочитали Почему юань не должен стать валютой БРИКС, а в Китае упал объем экспорта «Для чего нужен треугольник Россия – Китай – Индия? Потому что это ядро, внутри которого позиции будут согласованы, оно поможет успешно влиять на позицию БРИКС.