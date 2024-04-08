Любопытные журналисты собрали цитаты и фрагменты выступлений Дедушки Байдена перед разными диаспорами США и в итоге, обнаружили следующие подробности биографии Сонного Джо: Джо Байден (цитата): «как и вы пуэрториканец, потому что с детства рос в пуэрто-риканской общине».
Дедушка Байден-хамелеон и флюгер?
Комментарии
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Виктор Шилин
И что, не китаец?
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11 час.
Samarium
Какой он дедушка этот УПЫРЬ ??? Старый, злобный, весь больной и безумный УПЫРЬ....
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10 час.
Alex Nемо
А чего вы ожидали от маразматика? Спросите у него что он ел утром на завтрак 15 минут назад и он вряд ли сможет ответить...
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38 мин.
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