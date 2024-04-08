Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 696 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Анатольев
    ИЗРАИЛЮ этого никогда не простят, если еще такая "СРАНА" будет существовать!!!журнаГлисты
  • Alex Nемо
    А чего вы ожидали от маразматика? Спросите у него что он ел утром на завтрак 15 минут назад и он вряд ли сможет ответ...Дедушка Байден-ха...
  • Олег Самойлов
    Давайте не будем слишком обольщаться и вестись на всяких "спящих" в Европе! У нас в России под видом беженцев полно п...Как спецслужбы ис...

Дедушка Байден-хамелеон и флюгер?

Дедушка Байден-хамелеон и флюгер?

Любопытные журналисты собрали цитаты и фрагменты выступлений Дедушки Байдена перед разными диаспорами США и в итоге, обнаружили следующие подробности биографии Сонного Джо: Джо Байден (цитата): «как и вы пуэрториканец, потому что с детства рос в пуэрто-риканской общине».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Шилин
И что,  не китаец?
Ответить
11 час.
Samarium
Какой он дедушка этот УПЫРЬ ???  Старый, злобный, весь больной и безумный УПЫРЬ....
Ответить
10 час.
Alex Nемо
А чего вы ожидали от маразматика? Спросите у него что он ел утром на завтрак 15 минут назад и он вряд ли сможет ответить...
Ответить
38 мин.

Картина дня

наверх