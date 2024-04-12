С места в карьер: ставка на рынок, что, мол, «рыночек порешает» – это есть необходимое и достаточное условие запуска отрицательного отбора элит в странах с рыночной экономикой.
Рыночек порешал.
Комментарии
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Vlad
🤣
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1 д.
V
Vlad
"Вот и живите теперь с этим" мы же ушли от этого 30 лет назад, сказали-плохо! А теперь-хорошо!!
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1 д.
T
Teodor
Рынок это цивилизованные отношения. А где они сейчас? Сейчас главенствует БАЗАР. А на базаре есть два дурака - один продает, другой покупает, как бы эти оппоненты не назывались.
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19 час.
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