Рыночек порешал.

"Вот и живите теперь с этим" мы же ушли от этого 30 лет назад, сказали-плохо! А теперь-хорошо!!

T

Teodor

Рынок это цивилизованные отношения. А где они сейчас? Сейчас главенствует БАЗАР. А на базаре есть два дурака - один продает, другой покупает, как бы эти оппоненты не назывались.