Нижегородский опыт внедрения современных технологий в работу МФЦ представлен делегации специалистов из ДНР 

Представители МФЦ Донецкой народной республики посетили Нижний Новгород для обмена опытом. Для гостей была организована экскурсия в отделение МФЦ Канавинского района, где им представили нижегородский опыт внедрения современных технологий в работу МФЦ.
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