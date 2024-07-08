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Врач Воронцов заявил депрессивном расстройстве после перенесенного ковида

Врач Воронцов заявил депрессивном расстройстве после перенесенного ковида

После перенесенного ковида часто возникает депрессивное расстройство.Коронавирус коварен не только тем, что негативно воздействует на легкие и сердечно-сосудистую систему.

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