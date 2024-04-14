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Бобровский – 2-й вратарь из России, сыгравший 700+ матчей в НХЛ. Рекорд у Хабибулина (799)

Юбилейной для вратаря «Флориды» стала игра регулярного чемпионата с «Баффало» (3:2 ОТ).  35-летний россиянин отразил 27 из 29 бросков и был признан второй звездой встречи.

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